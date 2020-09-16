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Политика
Володин поднял вопрос о повышении зарплат преподавателей вузов

Володин поднял вопрос о повышении зарплат преподавателей вузов

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Вопрос повышения оплаты труда профессорско-преподавательского состава волнует представителей всех четырех фракций Госдумы. Об этом спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил в ходе правительственного часа с участием министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.
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Володин напомнил, что решение об оплате труда работников высшей школы было принято президентом. Оклад должен составлять две средних зарплаты по региону.

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"На деле ситуация складывается таким образом, что заработная плата ассистента, доцента в разы меньше, а иногда до пятнадцати раз, чем заработная плата ректора, проректора", – отметил спикер.

Мотивировать на преподавательскую деятельность такая зарплата не может, констатировал Володин. Ассистент или доцент получают от 30 до 70 тысяч рублей, тогда как ректор – от 300 тысяч до миллиона, напомнил спикер.

Председатель нижней палаты предложил отнести к критериям заработной платы ректора еще и вопрос повышения оклада профессорского-преподавательского состава, чтобы руководитель вуза мог получить надбавку, если он заботится об уровне заработной платы своих сотрудников.

Фальков поддержал Володина. По мнению министра, это соответствовало бы принципам социальной справедливости. Глава ведомства отметил, что подпишет необходимые изменения в приказ.

Володин предложил депутатам обратиться к правительству, чтобы аналогичные решения были приняты и в вузах, которые не подчиняются Министерству образования и науки. "Это не только решит проблему, но и, если хотите, исправит ту ошибку, которую допустили учредители, не выполнив прямого поручения президента", – резюмировал спикер.

Автор: 16 сентября 2020, 14:13 Источник: Сайт Государственной Думы ✓ Надежный источник

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