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Эксперт сравнил Лукашенко с Гитлером: После выборов расправится с оппонентами

Эксперт сравнил Лукашенко с Гитлером: После выборов расправится с оппонентами

Александр Лукашенко. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко не готов отдать власть. Политик будет до последнего бороться за свой пост, заявил доцент Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ (вуз–участник Проекта 5-100) Андрей Суздальцев.
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Митинги в поддержку Светланы Тихановской злят Александра Лукашенко. Президент понимает, что эти акции оппозиционного кандидата надо как–то остановить. У него остается только один вариант – силовые ведомства. Он неустанно посещает казармы, центры подготовки и места дислокации ОМОНа.

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Несмотря на все старания политика, в Белоруссии уже сформировалось протестное голосование. Какой бы не провозгласил результат Лукашенко, (вероятно, он заявит о поддержке в 80-90%), его в любом случае не примут. В ответ выйдут люди. Столкновения неизбежны. Поэтому ближайшее время власти сделают все, чтобы запугать людей.

Населению твердят: "Не ходите на митинги, соглашайтесь с результатом!". Им шепчут, говорят в телевизоре: "Вы ничего не сделаете, соглашайтесь, не выходите, сидите дома. Лукашенко готов идти на любые уловки, чтобы граждане не собирались на улицах.

"Накануне на митинге Тихановской отключили интернет и сотовую связь. Это было для пробы, чтобы 9-10 августа отключить от интернета всю Белоруссию", – заявил Суздальцев.

Как отметил эксперт, Лукашенко на прозрачных и честных выборах победить не в силах. Тихановская может победить реально, по голосам. Но Лукашенко победу ей не отдаст. Он бросит войска, будет сажать людей. Политолог не исключает, что в последний момент оппонента лидера снимут с выборов.

"Даже если против Лукашенко проголосуют 100% избирателей, Лукашенко власть не отдаст. Конечно, если честно считать, то Тихановская победит. Это понятно уже сейчас", – продолжил доцент НИУ ВШЭ.

Скорее всего, после президентских выборов всех лидеров оппозиции, включая Тихановскую, посадят за решетку. Они уже получают угрозы. Страдают и обычные граждане, поддерживающие соперников Александра Лукашенко. Их угрожают выгнать с работы, исключить из вузов.

Если людей не посадят, то будут выдавливать из страны. После каждых выборов огромное количество белорусов уезжает за границу. Так что это будет настоящая месть, подчеркнул Суздальцев.

Политолог также сообщил, что Александр Лукашенко остался недоволен работой своей команды. "Многие из тех, кто его поддерживал, заколебались, и он собирается и с ними расправиться. Это традиционная диктаторская манера в стиле Гитлера", – заключил эксперт.

4 августа 2020, 18:15 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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Президентские выборы в Белоруссии: соперники Лукашенко – кто они?

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