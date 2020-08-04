Политолог: Лукашенко продает Западу идею о том, что Белоруссии угрожает Россия

Задержание россиян на юге Белоруссии было спланированной акцией. Александр Лукашенко хочет привлечь внимание зарубежных коллег, уверен доцент Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, вуз – участник Проекта 5-100, Андрей Суздальцев.

Александр Лукашенко продает Западу идею, что Белоруссии угрожает Россия. Министр иностранных дел Владимир Макей пытается показать Европе, что Россия вмешивается в чужие выборы и угрожает суверенитету соседнего государства. "Но для этого нужны доказательства, которые требует Европа: "Как давит Россия? Почему давит?", – сказал Суздальцев.

Чтобы убедить зарубежных коллег, белорусские власти придумали историю с задержанием россиян. Арестованные люди – бывшие сотрудники одного из ЧОПов. Сейчас они безработные, в возрасте. Как рассказал посол России, одна из минских фирм наняла их для работы в каких-то африканских странах охранниками. Но главное то, что этих людей наняла белорусская фирма. Она и их привезла в Минск.

По словам политолога, людей держали несколько дней под Минском и в итоге арестовали. Сейчас их пытаются представить террористами. 30 июля власти Белоруссии сделали заявление, что в России готовятся еще два подразделения, которые будут заброшены на территорию страны. Практически, это означает войну. Таким образом Александр Лукашенко пугает граждан, чтобы они не ходили на митинги.

Сейчас президент Белоруссии делает вид, что даже не может отвлекаться на выборы, так как он в одиночку стоит на страже независимости и суверенитета, отбиваясь от России.

"Конечно, перед нами откровенная антироссийская акция. В итоге, к выборам Александр Лукашенко подходит только с силовиками, а против него выступает большая часть народа", – заключил Суздальцев.