Политолог: Белорусы готовы избрать любого, кроме Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко создал уникальную избирательную систему, в которой не нужны избиратели. Она выдавала результат, и его все равно принимали, несмотря на возмущения. Такое заявление сделал в беседе с "Дни.ру" доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, вуз – участник Проекта 5-100, Андрей Суздальцев.

В построенной Александром Лукашенко избирательной системе были ограничения. Допустим, чтобы создать инициативную группу, нужно было в течение нескольких суток найти 100 человек. Это очень сложно для Белоруссии, где все контролируется, и население сильно запугано.

Для участия в выборах нужно было собрать 100 тысяч подписей. Считалось, что только президент в силах сделать это. "В избирательной системе существовали такие ограничения, которые позволяли Лукашенко гарантированно переизбираться каждый год. И в таком случае оставался только один вопрос – как этот результат примет Россия", – отметил эксперт.



По его словам, в Белоруссии есть формула власти. Должность президента получает только тот, кто способен решать вопросы в Москве. Население Белоруссии прекрасно осознает экономическую зависимость от России: российского рынка, российских энергоносителей. И, конечно, оно никогда не будет голосовать за тех, кто кричит, что нужно держаться от России подальше.

"В Белоруссии есть сторонники идеи, что Россия должна быть своего рода "колонией", на которую Лукашенко может топнуть ножкой, и она все отдаст. Глава страны уже приучил всех к такой безнаказанности: он может оскорблять российское руководство, государство и русский народ", – продолжил Суздальцев.

Россия при этом отмалчивается и принимает это как должное. Это приносило Лукашенко политические очки: какой молодец, гоняет там россиян, а с ними по-другому и нельзя... В общем президент собирал очки на бытовом национализме.

Все было бы для него хорошо и дальше, но на этих выборах система обрушилась. К этому привело несколько факторов.

Во-первых, жители страны убедились, что каждый президентский срок Лукашенко ничего не меняет в республике. Велись какие-то разговоры о модернизации деревообработки. Руководство обещало построить цементные заводы и завезти китайцев, которые работали бы вместо граждан.

"То есть Лукашенко предлагает уровень ХIX века. Однажды возник вопрос о строительстве скоростной железной дороги Москва - Минск – Москва – Берлин. Президент несколько лет отмалчивается, потому что боится, что все его сограждане уедут работать в Москву", – рассказал политолог.

Во-вторых, от лидера устали. В стране нарастают социально– экономические проблемы. Белоруссия вошла в 2020 год в состоянии нефтяной войны с Россией. Политический класс, включая националистов, обнаружил, что хорошо быть против России, только когда она поставляет нефть и газ и выделяет дотации.

"Всех беспокоит, что Лукашенко два последних года разрушает отношения с Россией. Россия пытается санировать союзные отношения, вывести Лукашенко на экономическую интеграцию, а Лукашенко резко отказывается. Но при этом все время просит больше денег и ресурсов", – заявил доцент НИУ ВШЭ.

В-третьих, еще одним негативным фактором для Лукашенко стала его политика в отношении коронавируса. Сначала глава страны вообще отвергал существование вируса, потом объявил его "психозом", следом порекомендовал лечение водкой, баней и трактором.

В итоге белорусские граждане восприняли политику президента в отношении пандемии крайне негативно. Все это привело к тому, что в апреле 2020 года в общественном мнении произошел сдвиг. Вдруг оказалось, что голосовать за действующего президента будут несколько процентов.

Вся избирательная система начала ломаться. Власти запаниковали, когда оказалось, что собрать 100 тысяч подписей – это вопрос одной недели. Лукашенко арестовал и отстранил от выборов ведущего оппозиционного кандидата, который набирал 60% голосов. До этого арестовал известного блогера, который поднимал народ на улицу.

"Президент попытался в силовом формате вернуться к той старой избирательной схеме: вокруг 2-3 идиота, а я один великий. Но в те времена не было протестного голосования. А сейчас началось натурально протестное голосование", – добавил Суздальцев.

На вопрос Александра Лукашенко "Кого вы будете избирать, капиталиста, банкира?" народ говорит "Хорошо, пусть будет банкир. Меньше будет воровать, деньги и так есть". Правящие круги в Белоруссии не понимают, что повторяется ситуация прошлого года на Украине, когда люди были готовы избрать любого, кроме Петра Порошенко. "Здесь такая же ситуация – любого!" – заключил эксперт.