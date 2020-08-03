Эксперт о положении Лукашенко: Его сторонники не могут собрать даже маленький пикет

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко стремительно теряет власть. Все меньше граждан готовы выйти на улицы, чтобы поддержать лидера. Об этом сообщил "Дни.ру" доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, вуз-участник Проекта 5-100 Андрей Суздальцев.

Митинг Светланы Тихановской стал самым массовым в Белоруссии с 1991 года. В нем приняли участие 63 тысячи человек. Минск – двухмиллионный город, и для него это очень высокий показатель. Сейчас идут митинги по всей республике. На них стабильно собирается около 10% населения.

"Учитывая, что в массовых акциях протеста принимают участие далеко не все, кто настроен против власти, то такого рода митинги – очень сильный удар по Лукашенко", – заявил эксперт. Глава страны не верит, что от него отвернулось большинство населения. Он реагирует на это очень болезненно.

По словам Суздальцева, когда социологи Академии наук в июне оценили электорат Лукашенко в 26-28%, он не мог этого принять и требовал привести другие данные. Теперь президента успокаивают, утверждая, что его поддерживает около 80% населения. На самом деле это не так.

"При таком высоком рейтинге вокруг действующего президента все бы бурлило. А сейчас его сторонники не могут собрать даже маленький пикет в его поддержку", – продолжил доцент ВШЭ.

В конце мая-начале июня оппоненты Лукашенко начали собирать подписи. К ним выстраивались огромные очереди. Президент потребовал их разогнать, натравливал на эти очереди милицию. Он очень тяжело принимал тот факт, что люди подписывались против него.



Эксперт рассказал, что задержание россиян под Минском произошло неслучайно. Александр Лукашенко всеми силами пытается вернуться к ситуации предыдущих выборов. По слухам, к официальным результатам выборов ему дописывали 15-20%. Он хорошо проходил голосование и считал себя вполне легитимным.

"Александр Лукашенко пытается вернуться в старую систему координат, когда он был главным кандидатом, а в выборах участвовали представители белорусской оппозиции на уровне городских сумасшедших. Они получали 1,5-2%, а он получал большинство голосов и красиво проходил", – заключил Суздальцев.