Эксперт о причине задержания россиян в Белоруссии: Захлестнуло отчаяние

"Лукашенко захлестнуло отчаяние", – уверен Александр Лучин. Политик оказался в ситуации, которой не ожидал.
Президент Белоруссии методично зачистил всю оппозицию в стране, под надуманными предлогами снял перед выборами всех сильных кандидатов, однако не добился уверенного положения. Люди все равно нашли возможность объединиться вокруг единственно независимой фигуры – Светланы Тихановской.
В связи с этим у Александра Лукашенко появилась идея создать альтернативный центр притяжения. Для этого белорусский лидер решил разыграть карту внешнего врага.
"Старая конфигурация внешнеполитического давления со стороны Запада уже не работала и не приносила очков", – заметил эксперт. Именно поэтому Александр Лукашенко решил выставить агрессорами россиян из некой частной военной компании.
Президент Белоруссии показывает своим избирателям, что противники находятся и на Западе, и на Востоке. "Но вот только пройти между Сциллой и Харибдой у Лукашенко не получится", – уверен Лучин. Политик растеряет голоса избирателей, которые положительно настроены по отношению к России, а поддержки у либерально настроенной публики так и не получит.
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