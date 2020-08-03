Эксперт о причине задержания россиян в Белоруссии: Захлестнуло отчаяние

Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед выборами решил разыграть карту внешнего врага. Своим мнением о том, что заставляет политика поступать подобным образом, поделился политолог, член бюро совета партии "Справедливая Россия" в Москве Александр Лучин.

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