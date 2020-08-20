Ситуация с Навальным действительно сложная: возможен летальный исход

Алексей Навальный в коме. Из Омской больницы, где он находится, пока не поступает никакой информации о здоровье политического деятеля. Что могло произойти на самом деле, попробовали узнать "Дни.ру".

Алексею давно грозились и предупреждали, но он уверенно шел своей дорогой. "Я не сказала бы, что у оппозиционера проблемы со здоровьем, и есть какие-то предпосылки к инфаркту или инсульту", – заявила астролог, биоэнерготерапевт Марианна Абравитова.

"Алексей достаточно здоровый человек. То, что сейчас произошло с ним, вероятнее всего, действительно отравление, которое грамотно спланировано и подстроено. Ситуация действительно сложная, возможен летальный исход. Но у этой истории обязательно будет развязка, и общественность узнает, что произошло на самом деле", – считает Абравитова.

Более оптимистичный прогноз дал астротиполог Дмитрий Шимко. По его словам, на здоровье Алексея Навального очень сильно отражаются пережитые стрессы.

"Все проблемы со здоровьем у лидера ФБК по графику жизни возникают именно из-за сложностей в личных отношениях или из-за проблем в работе, конфликтов с людьми, – рассказал Шимко. – Кроме того, текущий период в его гороскопе обозначен как очень проблемный для здоровья. Он выглядит как проходящий момент, поэтому хочется надеяться, если этот острый приступ и будет иметь последствия для здоровья, то они не будут опасными для жизни. Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что кризисная ситуация вызвана каким-то конфликтом, к которому так или иначе имеет отношение Алексей Навальный".







