Находящийся в реанимации с отравлением Алексей Навальный впал в кому

Оппозиционный политик, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный впал в кому второй степени. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Врачи омской Больницы скорой помощи №1, куда был доставлен общественный деятель, рассказали, что он полностью потерял сознание. Тело нечувствительно к боли, но зрачки еще реагируют на свет, передает Пятый канал.

"Дни.ру" писали о том, что Алексей Навальный был помещен в отделение токсикологической реанимации после сильного отравления. Ему стало плохо на борту самолета. В ФБК уверены, что политика отравили намеренно.