Алексей Навальный доставлен в реанимацию после отравления

Российский оппозиционный политик, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный был госпитализирован в Омске после отравления неизвестным веществом. Об этом рассказала пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Ярмыш рассказала, что Навальному стало плохо на борту самолета, который летел из Томска в Москву. Авиалайнер совершил экстренную посадку в Омске, где 44-летнему борцу с коррупцией вызвали скорую. Известно, что политик потерял сознание: с трапа самолета его спускали на носилках.
Алексей Навальный был доставлен в омскую Больницу скорой медицинской помощи №1. В медучреждении подтвердили факт госпитализации оппозиционера, добавив, что он был помещен в отделение токсикологической реанимации. В ФБК добавили, что мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
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