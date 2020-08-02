Жириновский указал на зависимость Лукашенко: Не может оторваться

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Он также обратил внимание, что белорусский лидер страдает от серьезной зависимости.

Во время торжественного мероприятия, посвященного 50-летию собственной политической карьеры, Владимир Жириновский вспомнил и о других заметных деятелях на этом поприще. Свой взор он обратил и за границу.

Разумеется, речь зашла о президенте Белоруссии Александре Лукашенко, который вознамерился остаться во главе государства уже в шестой раз. Лидер ЛДПР отметил атрибуты власти, которые так привлекают к ней людей. Красная ковровая дорожка, перемещение по миру на самолетах, встречи с почетным караулом и всеобщее уважение – отказаться от таких вещей очень не просто.

"Это самый страшный наркотик. Лукашенко не может оторваться", – уверен Владимир Жириновский.

Однако усердствовать в этом пристрастии Владимир Жириновский Александру Лукашенко не посоветовал. Наоборот, он предложил тому и вовсе снять собственную кандидатуру с выборов президента Белоруссии, чтобы провести их "красиво".

Есть и более приемлемый с точки зрения Владимира Жириновского вариант развития событий. Он произойдет в том случае, если Белоруссия, по примеру Крыма, вернется в родную гавань.

Напомним, выборы в Белоруссии стартуют 8 августа. Александр Лукашенко баллотируется уже на шестой срок. Противостоят ему не все кандидаты, которые озвучивали подобные планы. У некоторых из них неожиданно возникли проблемы с законом, а кого-то попросту не зарегистрировали.