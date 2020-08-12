Володин в 2019 году направил на благотворительность более 45 млн рублей

В прошлом году спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил на благотворительность 45 миллионов 635 тысяч рублей. Об этом сообщила советник председателя нижней палаты по связям со СМИ Анастасия Кашеварова.



Спикер Госдумы ежегодно на протяжении 20 лет направлят часть своих доходов на благотворительные нужды и оказание адресной помощи, напомнила Кашеварова.



В 2019 году председатель нижней палаты поддержал подшефный лицей-интернат для детей из малообеспеченных и неполных семей, а также детей-сирот. Сумма пожертвований составила 27 миллионов рублей.

Кроме того, Володин оказал помощь на два миллиона рублей фонду имени Елизаветы Глинки "Доктор Лиза". А три миллиона было перечислено благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы".

Спикер активно поддерживает проекты и на своей малой родине – Саратовской области. В прошлом году Володин направил почти семь миллионов рублей на создание памятника летчице Марине Расковой в городе Энгельс.

Значительная поддержка была оказана сельским приходам и монастырям Русской православной церкви – им выделено четыре миллиона 150 тысяч рублей. А один миллион спикер перечислил на строительство главного храма вооруженных сил России.

Что касается адресной поддержки, то на нее председатель нижней палаты выделил почти 1,5 миллиона рублей. Всего спикер Госдумы в прошлом году отдал на благотворительные нужды 45 миллионов 635 тысяч рублей личных средств.

Напомним, что за прошедшие пять лет Вячеслав Володин перечислил на благотворительность более 220 миллионов рублей. В 2018 году он направил на эти цели 38,85 миллиона рублей, в 2017-м – более 25.