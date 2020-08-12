Володин в 2019 году направил на благотворительность более 45 млн рублей

Спикер Госдумы ежегодно на протяжении 20 лет направлят часть своих доходов на благотворительные нужды и оказание адресной помощи, напомнила Кашеварова.
В 2019 году председатель нижней палаты поддержал подшефный лицей-интернат для детей из малообеспеченных и неполных семей, а также детей-сирот. Сумма пожертвований составила 27 миллионов рублей.
Кроме того, Володин оказал помощь на два миллиона рублей фонду имени Елизаветы Глинки "Доктор Лиза". А три миллиона было перечислено благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы".
Спикер активно поддерживает проекты и на своей малой родине – Саратовской области. В прошлом году Володин направил почти семь миллионов рублей на создание памятника летчице Марине Расковой в городе Энгельс.
Значительная поддержка была оказана сельским приходам и монастырям Русской православной церкви – им выделено четыре миллиона 150 тысяч рублей. А один миллион спикер перечислил на строительство главного храма вооруженных сил России.
Что касается адресной поддержки, то на нее председатель нижней палаты выделил почти 1,5 миллиона рублей. Всего спикер Госдумы в прошлом году отдал на благотворительные нужды 45 миллионов 635 тысяч рублей личных средств.
Напомним, что за прошедшие пять лет Вячеслав Володин перечислил на благотворительность более 220 миллионов рублей. В 2018 году он направил на эти цели 38,85 миллиона рублей, в 2017-м – более 25.
Популярные темы форума
Хочу услышать ответы от мужчин
как сварить спагети ,что-бы получилось вкусно?
Ирина Меладзе заявила,что старый мужчина бегает за молодыми
В каких городах трудно выживать???
Я фигуристая, а он говорит полная
Многие люди хотят СССР назад.
Кем возомнил себя Лукашенко?
тупые работадатели ,не берут своих на работу,ну и пусть в России живут новые русские из средней Азии
Традиционная семья (созданная Богом)не получается
Ефремов мухлюет ,с инфарктом