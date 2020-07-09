Александр Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию

За все время независимости Беларусь не испытывала такого давления, как в эти дни, сказал Александр Лукашенко. По его мнению, все сплелось в один узел.
Президент страны отметил, что на данный момент насчитал пять так называемых пандемий. Речь идет не только о медицинской, но и углеводородной, которая пришлась на конец 2019 – начало 2020 годов. Также произошла экономическая "пандемия" и, как следствие, инфопандемия.
Как сказал Лукашенко, все переплелось и наложилось на политические события в Беларуси, в том числе и на выборы президента, которые должны состояться 9 августа.
Также Александр Григорьевич высказался о развитии страны. Он подчеркнул, что выступает против радикальных реформ и возвращения к Конституции 1994 года, как предлагают некоторые оппоненты.
"Конституция – это основной свод. Это документ, который дает направление развития тому или иному государству. Поэтому если мы говорим о реформах, "пераменах", то это надо писать прежде всего в Конституции и развивать в законах", – сказал Лукашенко.
Напомним, на этой же встрече Александр Лукашенко также заговорил о свободе слова. Он отметил, что это понятие и вседозволенность – разные вещи.
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