Оппозиция в Белоруссии потребовала снятия Лукашенко

По словам оппонентов белорусского лидера, у них имеются доказательства использования Александром Лукашенко административного ресурса при сборе подписей в поддержку его выдвижения. Также политика обвинили в силовом давлении на других кандидатов.
Представители партии отметили, что нынешняя президентская кампания в стране разворачивается по худшему сценарию. По мнению ее руководства, Лукашенко проводит избирательную кампанию "бесстыдно".
Напомним, что выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Два соперника президента Александра Лукашенко арестованы – это экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и блогер Сергей Тихановский. Еще у одного претендента на пост главы государства, экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало, Центризбирком забраковал подписи.
Протесты в Беларуси - одна из главных тем недели. Тысячи человек накануне в Минске выстроились в живую цепь длиной почти пять километров. Причиной стали задержания противников Лукашенко на президентских выборах pic.twitter.com/YR9NKNBTk9— DW на русском (@dw_russian) June 19, 2020
Как писали "Дни.ру", с конца мая этого года в республике идут массовые протесты против Александра Лукашенко. Граждане призывают его уйти в отставку. Протестующих белорусский лидер окрестил "майданутыми". Он призвал армию и правоохранительные органы сделать все возможное для наведения порядка.
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