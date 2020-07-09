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Оппозиция в Белоруссии потребовала снятия Лукашенко

Оппозиция в Белоруссии потребовала снятия Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Белорусская оппозиционная партия "Белорусский народный фронт" (БНФ) добивается, чтобы Александр Лукашенко не был зарегистрирован кандидатом на президентских выборах. Ее представители сделали сенсационное заявление.
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По словам оппонентов белорусского лидера, у них имеются доказательства использования Александром Лукашенко административного ресурса при сборе подписей в поддержку его выдвижения. Также политика обвинили в силовом давлении на других кандидатов.

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 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Представители партии отметили, что нынешняя президентская кампания в стране разворачивается по худшему сценарию. По мнению ее руководства, Лукашенко проводит избирательную кампанию "бесстыдно".

Напомним, что выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Два соперника президента Александра Лукашенко арестованы – это экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и блогер Сергей Тихановский. Еще у одного претендента на пост главы государства, экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало, Центризбирком забраковал подписи.

Как писали "Дни.ру", с конца мая этого года в республике идут массовые протесты против Александра Лукашенко. Граждане призывают его уйти в отставку. Протестующих белорусский лидер окрестил "майданутыми". Он призвал армию и правоохранительные органы сделать все возможное для наведения порядка.

Автор: 9 июля 2020, 10:48 Источник: "Интерфакс" ✓ Надежный источник
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Как живет ушлый скандалист Лукашенко

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