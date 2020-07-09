Оппозиция в Белоруссии потребовала снятия Лукашенко

Белорусская оппозиционная партия "Белорусский народный фронт" (БНФ) добивается, чтобы Александр Лукашенко не был зарегистрирован кандидатом на президентских выборах. Ее представители сделали сенсационное заявление.



По словам оппонентов белорусского лидера, у них имеются доказательства использования Александром Лукашенко административного ресурса при сборе подписей в поддержку его выдвижения. Также политика обвинили в силовом давлении на других кандидатов.



Представители партии отметили, что нынешняя президентская кампания в стране разворачивается по худшему сценарию. По мнению ее руководства, Лукашенко проводит избирательную кампанию "бесстыдно".

Напомним, что выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Два соперника президента Александра Лукашенко арестованы – это экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и блогер Сергей Тихановский. Еще у одного претендента на пост главы государства, экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало, Центризбирком забраковал подписи.

Протесты в Беларуси - одна из главных тем недели. Тысячи человек накануне в Минске выстроились в живую цепь длиной почти пять километров. Причиной стали задержания противников Лукашенко на президентских выборах pic.twitter.com/YR9NKNBTk9 — DW на русском (@dw_russian) June 19, 2020

Как писали "Дни.ру", с конца мая этого года в республике идут массовые протесты против Александра Лукашенко. Граждане призывают его уйти в отставку. Протестующих белорусский лидер окрестил "майданутыми". Он призвал армию и правоохранительные органы сделать все возможное для наведения порядка.