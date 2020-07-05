Лукашенко призвали снять свою кандидатуру с президентских выборов: Это будет красивый шаг

Белорусский блогер Константин Конопко обнародовал на своем ютуб-канале новое видео, в котором обратился к президенту Александру Лукашенко. Житель Минска выразил мнение о том, что наступил самый подходящий момент для отказа Батьки от удерживания власти.
Главный пункт требований Конопко гласит, что Лукашенко необходимо освободить банкира Виктора Бабарико и оппозиционного деятеля Сергея Тихановского, которые подверглись политическому преследованию и были задержаны. Кроме того, блогер считает, что у Александра Григорьевича есть шанс увидеть своими глазами процветающую Белоруссию лишь в одном случае. Для этого ему необходимо не баллотироваться в кандидаты на пост президента на предстоящих выборах. "Это будет красивый шаг с вашей стороны, который убедит белорусов, что вы любите Беларусь", – сказал Конопко.
Минчанин добавил, что Александр Лукашенко является главной преградой для процветания страны. Конопко подчеркнул, что из-за действий президента Белоруссия отстала в экономическом развитии на десять лет.
Пользователи Сети активно поддержали точку зрения Константина Конопко. Комментаторы отметили, что блогер совершил смелый и правильный поступок.
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