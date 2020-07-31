Политик о целях задержания россиян в Белоруссии: Домашняя заготовка

"Склоняюсь к мысли, что это домашняя заготовка белорусских властей", – заметил Лев Марголин. В то, что некие россияне приехали в Белоруссию для дестабилизации обстановки в стране перед выборами он не поверил.
Скорее всего речь идет о попытке Александра Лукашенко повлиять на ситуацию в стране. О том, чего именно он пытался этим добиться, говорят первые же шаги белорусских властей.
Лев Марголин обратил внимание, что будь обвинения реальными, то в первую очередь Минск должен был бы отправить соответствующую ноту в российское дипломатическое ведомство. "Но вместо этого они пригласили в ЦИК альтернативных кандидатов, объявили об усилении мер безопасности внутри страны", – подчеркнул эксперт.
Добавляется сюда и предыдущий опыт Александра Лукашенко. Пугать народ провокациями, по словам Льва Марголина, является излюбленной тактикой властей Белоруссии. "Ситуацию можно рассматривать, как попытку сбить протестный настрой накануне выборов и запугать людей", – заключил он.
Напомним, белорусские власти отчитались о задержании 32 "иностранных боевиков", которых тут же обвинили сперва в терроризме, а затем – в попытке дестабилизировать ситуацию в стране. Задержанными оказались россияне.
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