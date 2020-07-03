Белорусский политик: У Лукашенко нет другого выбора, кроме как пойти на поклон к Путину

Президент Александр Лукашенко знает, что у Кремля есть масса чувствительной для него информации, считает лидер партии "Белорусский национальный фронт" Григорий Костусев. У Батьки нет иного выбора, кроме как пойти на поклон к своему российскому коллеге, заявил политик.



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