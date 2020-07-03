Астролог предсказал будущее Лукашенко: Это последний год его правления

Сочетание планет в день выборов президента Белоруссии, 9 августа, астролог назвал "ужасающим". По его словам, Марс в соединении с Черной Луной будет в жестком квадрате к Сатурну к концу дня голосования. Это однозначно указывает на то, что режим Лукашенко скоро закончится, считает эксперт.
После 9 августа ситуация будет стремительно меняться, полагает Росс. Положение планет также указывает на потрясения, возможную революцию в Белоруссии и утрату президентом власти, уверен астролог.
"Лукашенко часто называют "тараканом". Так вот, судя по звездам, его прихлопнут, как таракана тапкой", – цитирует эксперта украинский портал "Главред".
Астролог сделал прогноз по развитию ситуации: официально выиграет Лукашенко, но править не будет. Батьку объявят победителем в течение двух дней после голосования, но власть он потеряет.
"Вне всякого сомнения, это последний год правления Лукашенко", – резюмировал астролог.
Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Александр Лукашенко намерен переизбраться на шестой срок.
С конца мая в республике проходят акции протеста. Их участники призывают главу государства оставить власть и выражают поддержку альтернативным кандидатам.
Ранее власти отказали в регистрации на выборы дипломату Валерию Цепкало. А популярный кандидат в президенты банкир Виктор Бабарико находится в следственном изоляторе.
Бобруйск. В рабочее время буднего дня люди в очередях против Лукашенко. 3% это факт. pic.twitter.com/Ei9owO4dlX— Анатоль Наўмовіч (@naumpag) June 4, 2020
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