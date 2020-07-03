Астролог предсказал будущее Лукашенко: Это последний год его правления

Сочетание планет в день выборов президента Белоруссии, 9 августа, астролог назвал "ужасающим". По его словам, Марс в соединении с Черной Луной будет в жестком квадрате к Сатурну к концу дня голосования. Это однозначно указывает на то, что режим Лукашенко скоро закончится, считает эксперт.



В Германии заявили об окончании эпохи Лукашенко в Белоруссии

Врач раскритиковал заявление Лукашенко о победе над коронавирусом: Это на его совести

После 9 августа ситуация будет стремительно меняться, полагает Росс. Положение планет также указывает на потрясения, возможную революцию в Белоруссии и утрату президентом власти, уверен астролог.

"Лукашенко часто называют "тараканом". Так вот, судя по звездам, его прихлопнут, как таракана тапкой", – цитирует эксперта украинский портал "Главред".

Астролог сделал прогноз по развитию ситуации: официально выиграет Лукашенко, но править не будет. Батьку объявят победителем в течение двух дней после голосования, но власть он потеряет.

"Вне всякого сомнения, это последний год правления Лукашенко", – резюмировал астролог.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Александр Лукашенко намерен переизбраться на шестой срок.

С конца мая в республике проходят акции протеста. Их участники призывают главу государства оставить власть и выражают поддержку альтернативным кандидатам.

Ранее власти отказали в регистрации на выборы дипломату Валерию Цепкало. А популярный кандидат в президенты банкир Виктор Бабарико находится в следственном изоляторе.

Бобруйск. В рабочее время буднего дня люди в очередях против Лукашенко. 3% это факт. pic.twitter.com/Ei9owO4dlX