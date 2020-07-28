Лукашенко заболел коронавирусом

Белорусский лидер рассказал, что "умудрился перенести болезнь на ногах". У Александра Лукашенко не было никаких симптомов COVID-19. Глава страны добавил, что узнал о своем диагнозе накануне.
"Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных", – сказал президент.
По последним данным, коронавирусом в Белоруссии заразились 67 251 человек. Выздоровели и покинули больницы 60 492 жителя страны. Жертвами инфекции стали 538 пациентов.
Отметим, что в стране не вводились жесткие ограничения из-за COVID-19. Лукашенко объяснил, что принял такое решение, чтобы спасти экономику Белоруссии от больших потерь.
Президент скептически относится к пандемии и называет шум в прессе "коронавирусным психозом". Александр Лукашенко рекомендует соотечественникам работать в поле, пить водку и ходить в баню для профилактики инфекции.
В апреле этого года ВОЗ раскритиковала Минздрав Белоруссии. Специалисты остались недовольны работой ведомства по информированию населения об опасной болезни.
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