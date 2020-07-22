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Политика
Володин подвел итоги весенней сессии Госдумы – 2020

Володин подвел итоги весенней сессии Госдумы – 2020

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Госдума 22 июля завершила весеннюю сессию – 2020. Но отдыхать парламентариям некогда: в августе депутаты сосредоточатся на работе в регионах и помощи избирателям, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
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Еще одна важная задача – работа над проектом федерального бюджета на следующий год. Было бы правильно не откладывать это на осень, отметил спикер.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Граждане, поддержав норму о наделении новыми полномочиями депутатов Государственной Думы, ждут от нас эффективной работы", – обратился Володин к коллегам.

Председатель нижней палаты напомнил, что в разгар эпидемии коронавируса депутаты отказались от отпусков, чтобы принять решения по поддержке граждан, которые озвучил президент Владимир Путин.

"Мы приняли 32 закона, направленных на решение этих задач. Хочется особо отметить решения о поддержке семей с детьми, отраслей экономики, которые больше всего пострадали", – напомнил спикер.

Говоря о вызовах, с которыми страна столкнулась весной, Володин констатировал, что отечественная система здравоохранения оказалась эффективнее, чем западная. Он предложил коллегам еще раз выразить благодарность врачам за их вклад в борьбу с эпидемией.

В весеннюю сессию депутаты поработали плодотворно. Фактически завершен разбор законодательных завалов – нормативно-правовых актов, доставшихся парламентариям "в наследство" от прошлых созывов.

Осталось рассмотреть 30 законопроектов. Это лишь полтора процента от тех документов, которые копились на Охотном Ряду с 1993 года, то есть со времен работы первого созыва, сообщил Володин. Всего же в законодательном портфеле Думы – 1 185 нормативно-правовых актов, уточнил спикер.

Отметил Володин и новый формат отчета правительства. 22 июля, в последний день весенней сессии, перед парламентариями выступил премьер-министр Михаил Мишустин.

Председатель нижней палаты указал на необходимость повышения эффективности власти. Начинать нужно с себя, подчеркнул спикер.

"Роль парламента выросла, но это значит – выросла в первую очередь ответственность каждого из нас за принимаемые решения. Граждане, поддержав норму о наделении новыми полномочиями депутатов Государственной Думы, ждут от нас эффективной работы", – сказал Володин.

Напомним, что весенняя сессия Госдумы – 2020 открылась 14 января. В августе депутаты будут работать в регионах и профильных комитетах. Осенняя сессия начнется в сентябре.

Автор: 22 июля 2020, 18:01 Источник: Сайт Государственной Думы ✓ Надежный источник

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