Мишустин отчитался перед Думой о работе правительства

В завершающий день весенней сессии в Госдуме прошел отчет главы правительства Михаила Мишустина. Одними из ключевых тем в выступлении премьер-министра стали борьба с эпидемией коронавируса и восстановление экономики.



Это первый отчет для Михаила Мишустина в статусе премьер-министра. В зале заседаний нижней палаты присутствовали вице-премьеры, министры, замглавы аппарата правительства. На вопросы законодателей отвечали в том числе члены кабмина.



Много внимания Мишустин уделил борьбе с эпидемией коронавируса. По его словам, Россия действовала на опережение. Он напомнил, что авиасообщение с Китаем было ограничено 30 января, на следующий день – железнодорожное сообщение. Благодаря оперативным мероприятиям удалось избежать коллапса, который наблюдался в зарубежных странах, подчеркнул премьер.

На закупку оборудования, оснащение коечного фонда и выплаты врачам в общей сложности было направлено 170 миллиардов рублей. Правительство работало круглые сутки для спасения людей. Так кабмин будет действовать и дальше, заверил премьер-министр.

Россия справляется с эпидемией коронавируса лучше, чем большинство стран, уверен Мишустин. По его словам, отечественная система здравоохранения показала свою эффективность. Вместе с тем ряд направлений, в том числе первичное звено и санитарно-эпидемиологические службы требуют развития. На эти цели выделено 500 миллиардов рублей, уточнил глава правительства.

Мишустин выразил благодарность парламентариям за работу по поддержке граждан в разгар эпидемии коронавируса. Он напомнил о выплатах семьям с детьми, где родители остались без работы, и прочих мерах. На различные выплаты было направлено 600 миллиардов рублей, уточнил руководитель кабмина.

Серьезная помощь была оказана бизнесу. Государство оперативно приняло меры по поддержке индивидуальных предпринимателей и отраслей, больше всего пострадавших от коронавируса и ограничительных мер.

Теперь, когда пик эпидемии позади, необходимо заниматься восстановлением экономики. Нужно обеспечить рост промышленности, дальнейшее импортозамещение и прочее. Для этого будут приняты различные меры, пообещал Мишустин.

Он указал на необходимость использования передовых технологий, которые повысят устойчивость системы здравоохранения, обеспечат качественное строительство и развитие других отраслей экономики. Премьер напомнил о поддержке автопрома, импортозамещении в сельском хозяйстве, защите прав дольщиков, создании комфортной городской среды и прочем.

Затронул премьер и тему образования. Мишустин призвал отечественные вузы сосредоточиться на подготовке специалистов в сфере IT, чтобы российская экономика могла отвечать потребностям времени. "Набор на IT-специальности должен увеличиться в 2,5 раза к 2024 году", – поставил он задачу.

Вместе с правительством над развитием сферы высоких технологий активно работают парламентарии. Мишустин обратил внимание, что 22 июля Госдума примет законы о "регуляторных песочницах" и налоговом маневре в IT-сфере. Цифровая трансформация выведет Россию в число лидеров мировой экономики, уверен премьер-министр.

Не обошел стороной глава правительства и проблемы туристической отрасли. По его словам, туроператоры получат 3,5 миллиарда рублей субсидий, а на развитие внутреннего туризма дополнительно будет выделено 15 миллиардов рублей.

Эти деньги пойдут в том числе тем, кто отдохнул в 2020 году в пределах родины. Такие граждане смогут получить компенсацию от пяти до 15 тысяч рублей в зависимости от тура.

Напомним, что отчет Михаила Мишустина о работе правительства – первый после принятия поправок к Конституции в начале июля. Теперь часть полномочий в части утверждения состава кабмина перешла к Госдуме. Соответственно, выросла ответственность министров и парламентариев перед избирателями.