О состоянии здоровья Лукашенко поступают противоречивые сведения

В минувшее воскресенье в социальных сетях и телеграм-каналах появились сообщения о госпитализации Александра Лукашенко. Сейчас о состоянии здоровья белорусского лидера приходят противоречивые сведения.



Как утверждалось, у Александра Лукашенко произошел гипертонический криз, его экстренно госпитализировали. Депутат Вячеслав Лысаков в своем телеграм-канале "ДУМАем" предположил, что у белорусского лидера случился инсульт.

Слухи о госпитализации политика появились после его встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и замминистра экономического развития, бывшим послом в Белоруссии Михаилом Бабичем. Последнего Батька недолюбливает, и это хорошо известно. Пятничная беседа вызвала сильную эмоциональную реакцию у белорусского лидера.

Как утверждает телеграм-канал "Котел #6", во время закрытой встречи возникла полемика. После отъезда гостей белорусский лидер почувствовал недомогание, поднялось давление – ему сделали укол и дали таблетки, сообщает анонимный автор.

Смотреть на подобные сообщения стоит с изрядной долей скепсиса. Подтверждений их авторы не предоставляют. Зато слухи о пошатнувшемся здоровье белорусского лидера прокомментировала его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. "Не дождетесь", – цитирует ее радиостанция "Эхо Москвы".

Пока белорусский лидер не покажется на публике, делать выводы преждевременно. В разгаре предвыборная кампания, и, если с Батькой действительно все хорошо, он не замедлит явиться под прицел телекамер.

Президентские выборы в Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. Александр Лукашенко намерен возглавить государство в шестой раз. С конца мая в республике проходят акции протеста: люди требуют от президента сложить полномочия и выступают против политических репрессий.

По официальным данным белорусских социологов, Александр Лукашенко уверенно победит четырех конкурентов. С другой стороны, независимые источники утверждают, что рейтинг главы государства не превышает 3%.