О состоянии здоровья Лукашенко поступают противоречивые сведения

Как утверждалось, у Александра Лукашенко произошел гипертонический криз, его экстренно госпитализировали. Депутат Вячеслав Лысаков в своем телеграм-канале "ДУМАем" предположил, что у белорусского лидера случился инсульт.
Слухи о госпитализации политика появились после его встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и замминистра экономического развития, бывшим послом в Белоруссии Михаилом Бабичем. Последнего Батька недолюбливает, и это хорошо известно. Пятничная беседа вызвала сильную эмоциональную реакцию у белорусского лидера.
Как утверждает телеграм-канал "Котел #6", во время закрытой встречи возникла полемика. После отъезда гостей белорусский лидер почувствовал недомогание, поднялось давление – ему сделали укол и дали таблетки, сообщает анонимный автор.
Смотреть на подобные сообщения стоит с изрядной долей скепсиса. Подтверждений их авторы не предоставляют. Зато слухи о пошатнувшемся здоровье белорусского лидера прокомментировала его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. "Не дождетесь", – цитирует ее радиостанция "Эхо Москвы".
Пока белорусский лидер не покажется на публике, делать выводы преждевременно. В разгаре предвыборная кампания, и, если с Батькой действительно все хорошо, он не замедлит явиться под прицел телекамер.
Президентские выборы в Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. Александр Лукашенко намерен возглавить государство в шестой раз. С конца мая в республике проходят акции протеста: люди требуют от президента сложить полномочия и выступают против политических репрессий.
По официальным данным белорусских социологов, Александр Лукашенко уверенно победит четырех конкурентов. С другой стороны, независимые источники утверждают, что рейтинг главы государства не превышает 3%.
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