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В Германии заявили об окончании эпохи Лукашенко в Белоруссии

В Германии заявили об окончании эпохи Лукашенко в Белоруссии

Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко нервничает, потому что понимает, что потерял поддержку населения, считает депутат германского Бундестага Маргарите Баузе. Парламентарий констатировала окончание эпохи Лукашенко в республике.
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Действия белорусского лидера все более агрессивные и авторитарные, отметила Баузе. По ее словам, Лукашенко прекрасно понимает, что лишился поддержки населения.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Чем слабее поддержка граждан, тем жестче ведут себя лидеры, подобные Лукашенко, считает германский парламентарий. "Это просто признак того, что эра Лукашенко давно закончилась", – цитирует Баузе белорусский портал UDF.by.

Она выразила надежду, что власть в республике сменится не путем революции, а демократическим путем. В этом Белоруссию должен поддержать Европейский союз, заявила депутат. Во главе страны должен стоять тот, что "защищает права человека и поддерживает демократические реформы, добавила политик.

Из 15 собиравшихся баллотироваться на пост президента Белоруссии политиков в настоящее время осталось шесть. Ранее Центризбирком республики отказал в регистрации одному из самых популярных кандидатов на высший государственный пост – дипломату Валерию Цепкало. Он не собрал нужных 100 тысяч подписей для выдвижения, объяснили свое решение в ЦИК.

Теперь противостоять Александру Лукашенко будут экс-банкир Виктор Бабарико, жена блогера Сергея Тихановского Светлана и другие, менее популярные альтернативные кандидаты. С конца мая в республике проходят массовые акции в их поддержку.

Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. По данным независимых социологов, рейтинг Александра Лукашенко не превышает 3%.

Автор: 2 июля 2020, 18:03 Источник: UDF.by

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