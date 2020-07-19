Лукашенко достал главный козырь для победы на выборах

На днях Минск и Москва подписали соглашение о поставках российской нефти в Белоруссию. Это было одним из главных камней преткновения между союзниками в последние три месяца.

В Кремле также согласились снизить ставку по кредиту на строительство Белорусской АЭС, продлив ее еще на два года. Сторонам осталось лишь прийти к компромиссу по ценам на российский газ, которые Белоруссия просит снизить. Эксперты полагают, что этот вопрос будет урегулирован.

Журналисты считают, что Москва не просто так пошла на уступки для союзника. Вероятно, Александр Лукашенко решил достать из рукава свой главный козырь из рукава для победы на предстоящих президентских выборах, заручившись поддержкой "Большого брата". Россия, по всей видимости, прощает Минску его "капризы", чтобы обеспечить поддержание стабильности на границе с НАТО.

Достигнутые договоренности помогут режиму Лукашенко обрести необходимую устойчивость, благодаря которому глава белорусского государства сможет дать своему народу надежду на лучшую жизнь и повысить уровень одобрения среди граждан. Ситуация разворачивается не в пользу оппозиции, однако соперники действующего президента все еще имеют весомую поддержку населения за плечами.

Тем не менее, Москва ждет от Белоруссии углубления интеграции в рамках Союзного государства и ЕАЭС, Поэтому Александр Лукашенко будет вынужден выкручиваться в поисках способов не выполнять требования соседа.



