Политолог о протестах против Лукашенко: Россия может потерять Белоруссию

Кремлю невыгодны протесты в Белоруссии, поскольку они могут привести к приходу антироссийских сил в республике, считает руководитель Агентства социального инжиниринга Антон Давидченко. В случае свержения Александра Лукашенко его место займут те, кого финансировал Запад, уверен политолог.



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