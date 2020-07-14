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Политика
Политолог о протестах против Лукашенко: Россия может потерять Белоруссию

Политолог о протестах против Лукашенко: Россия может потерять Белоруссию

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Кремлю невыгодны протесты в Белоруссии, поскольку они могут привести к приходу антироссийских сил в республике, считает руководитель Агентства социального инжиниринга Антон Давидченко. В случае свержения Александра Лукашенко его место займут те, кого финансировал Запад, уверен политолог.
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С конца мая в Белоруссии идут протесты против режима Александра Лукашенко. В Минске, Бобруйске, Витебске и других городах республики многие выражают поддержку альтернативным кандидатам на предстоящих президентских выборах.

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России невыгодна политическая нестабильность в соседней стране, ведь в случае свержения Лукашенко на это место придут люди, настроенные резко против нее, считает Давидченко. Москва может потерять влияние в республике, предупредил эксперт.

В пример он привел одного из популярных соперников Александра Лукашенко, бывшего банкира Виктора Бабарико. Антироссийски и прозападно настроенные силы используют его в качестве тарана, уверен эксперт.

Москва не заинтересована в свержении Лукашенко, но хочет, чтобы он завязал с антироссийской политикой, отметил Давидченко. Политолог выразил надежду, что белорусский лидер одумается и согласится на предложения Кремля по интеграции двух стран.

Проблема в том, что прозападные силы контролируют улицу и республиканские СМИ, считает Давидченко. У России мягкой силы в Белоруссии нет, поэтому она проиграет эту битву, сказал эксперт в интервью "Московскому комсомольцу".

Президентские выборы в Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. Александра Лукашенко идет на шестой срок. Конкуренцию ему собираются составить несколько кандидатов. Самые популярные из них – бывший банкир Виктор Бабарико и активист Светлана Тихановская.

Автор: 14 июля 2020, 08:00

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