Новая антироссийская выходка Лукашенко вызвала шок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз отличился. Лишением аккредитации российских журналистов Минск повторяет печальный опыт Прибалтики, считает политолог Армен Гаспарян.



Вслед за неугодными телеграм-каналами белорусский лидер принялся за российские СМИ. Под тяжелую руку Лукашенко попали работающие в республике российские журналисты: на днях МИД республики лишил аккредитации съемочную группу Первого канала.



Причина поступка белорусского лидера кроется в том, что российские журналисты критикуют руководство Белоруссии в ситуации с коронавирусом, считает политолог Армен Гаспарян. Эксперт обратил внимание на формулировку о нарушении журналистской этики, на которую ссылаются в Минске. По словам аналитики, такими же объяснениями прикрываются власти прибалтийских стран.

То, что Лукашенко рейшил пойти по пути прибалтов, "крайне удручает", отметил эксперт. Действия Лукашенко с каждым днем выглядят все более странно, приводит слова эксперта портал "ПолитНавигатор" .

Ранее белорусские власти лишили журналистов Первого канала аккредитации из-за сюжета о коронавирусной инфекции в республике. Корреспонденты предположили, что руководство республики во главес Лукашенко скрывает реальное количество зараженных.

Белоруссия не стала вводить в стране карантин в связи с распространением коронавируса. В республике не отменены массовые мероприятия, продолжил работать малый и средний бизнес.

Лукашенко не стал отменять праздничные мероприятия 9 мая. На фоне пандемии коронавируса в Минске пройдет традиционный парад Победы. Его посещение будет добровольным, заверил глава государства.