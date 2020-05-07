Новая антироссийская выходка Лукашенко вызвала шок

Вслед за неугодными телеграм-каналами белорусский лидер принялся за российские СМИ. Под тяжелую руку Лукашенко попали работающие в республике российские журналисты: на днях МИД республики лишил аккредитации съемочную группу Первого канала.
Причина поступка белорусского лидера кроется в том, что российские журналисты критикуют руководство Белоруссии в ситуации с коронавирусом, считает политолог Армен Гаспарян. Эксперт обратил внимание на формулировку о нарушении журналистской этики, на которую ссылаются в Минске. По словам аналитики, такими же объяснениями прикрываются власти прибалтийских стран.
То, что Лукашенко рейшил пойти по пути прибалтов, "крайне удручает", отметил эксперт. Действия Лукашенко с каждым днем выглядят все более странно, приводит слова эксперта портал "ПолитНавигатор" .
Ранее белорусские власти лишили журналистов Первого канала аккредитации из-за сюжета о коронавирусной инфекции в республике. Корреспонденты предположили, что руководство республики во главес Лукашенко скрывает реальное количество зараженных.
Белоруссия не стала вводить в стране карантин в связи с распространением коронавируса. В республике не отменены массовые мероприятия, продолжил работать малый и средний бизнес.
Лукашенко не стал отменять праздничные мероприятия 9 мая. На фоне пандемии коронавируса в Минске пройдет традиционный парад Победы. Его посещение будет добровольным, заверил глава государства.
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