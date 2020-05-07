Зеленского заперли на Украине из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на приглашение белорусского лидера Александра Лукашенко посетить парад Победы в Минске. Бывший шоумен свое решение объяснил карантином из-за коронавируса.

Ситуация с коронавирусом привела к тому, что масштабные празднования в честь 75-летия Победы, запланированные в Москве на 9 мая пришлось переносить. В этот день в столице состоится только авиационные часть парада, а вечером, как и во многих других городах страны, состоится салют.

Тем временем в соседней Белоруссии Александр Лукашенко продолжает настаивать на отсутствии угрозы коронавируса и не спешит отменять массовые мероприятия. В частности, в Минске состоится большой парад на 9 мая, на который белорусский лидер успел пригласить своих коллег из России и Украины.

Ответ из Киева уже получен. В офисе Владимира Зеленского рассказали, что тот не совершает зарубежных визитов из-за ситуации с коронавирусом. "На Украине – карантин", – цитирует Life.ru представителей политика.

Напомним, коронавирус на Украине привел к серьезному осложнению ситуации в общественно-политической сфере. Все началось еще в тот момент, когда местные жители забросали камнями автобус с эвакуированными из Китая согражданами.

В дальнейшем тревога людей из-за опасений заразиться коронавирусом только нарастала. Также многие считают, что экономика страны не выдержит длительного карантина, а медицинская система не справится с наплывом пациентов в том случае, если ограничительные меры хоть немного ослабить.