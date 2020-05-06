"Покемон": обратившегося к украинцам Порошенко подняли на смех

Пятый президент Украины Петр Порошенко вновь оказался в неловкой ситуации. Политик обратился к согражданам по случаю Дня пехоты. Поздравлению бывшего главы государства были рады далеко не все.



Обращение Порошенко было опубликовано на его странице в "Твиттер". Он поздравил пехотинцев с их профессиональным праздником. Порошенко указа на мужество и умения бойцов, которые, по его словам, вызывают страх у противника. Конкретного врага экс-президент называть не стал.

Пафосную речь Порошенко оценили не все его подписчики. Некоторые из пользователей напомнили о карательной операции в Донбассе и зверствах подразделений ВСУ по отношению к мирным жителям.

Другие комментаторы в шутку предложили экс-президенту поздравить пехотинцев конфетами "Рошен". "Только проследи, чтоб просроченные были, а то потратишься не на шутку. Покемон", – написал пользователь Dmitriy.

Со шквалом критики Порошенко столкнулся и после недавнего поздравления Израиля с Днем независимости. "Тебя бы в Израиле быстро посадили, мародер. Кому там нужны твои поздравления", – возмутился один из комментаторов.

Тем не менее последнее время рейтинг Порошенко пошел вверх. Так, в феврале поддержать партию экс-президента "Европейская солидарность" были готовы менее 10% украинцев, в апреле эта цифра выросла до 15%.

На этом фоне устойчиво снижается рейтинг президента Владимира Зеленского. Поддержать главу государства готовы чуть более 40% граждан. В экспертном сообществе не исключают, что ухудшение положения Зеленского может привести к реваншу Порошенко.