"Покемон": обратившегося к украинцам Порошенко подняли на смех

Обращение Порошенко было опубликовано на его странице в "Твиттер". Он поздравил пехотинцев с их профессиональным праздником. Порошенко указа на мужество и умения бойцов, которые, по его словам, вызывают страх у противника. Конкретного врага экс-президент называть не стал.
Пафосную речь Порошенко оценили не все его подписчики. Некоторые из пользователей напомнили о карательной операции в Донбассе и зверствах подразделений ВСУ по отношению к мирным жителям.
Другие комментаторы в шутку предложили экс-президенту поздравить пехотинцев конфетами "Рошен". "Только проследи, чтоб просроченные были, а то потратишься не на шутку. Покемон", – написал пользователь Dmitriy.
Со шквалом критики Порошенко столкнулся и после недавнего поздравления Израиля с Днем независимости. "Тебя бы в Израиле быстро посадили, мародер. Кому там нужны твои поздравления", – возмутился один из комментаторов.
Тем не менее последнее время рейтинг Порошенко пошел вверх. Так, в феврале поддержать партию экс-президента "Европейская солидарность" были готовы менее 10% украинцев, в апреле эта цифра выросла до 15%.
На этом фоне устойчиво снижается рейтинг президента Владимира Зеленского. Поддержать главу государства готовы чуть более 40% граждан. В экспертном сообществе не исключают, что ухудшение положения Зеленского может привести к реваншу Порошенко.
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