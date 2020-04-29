"Какой же идиот": выступивший с поздравлением Порошенко крупно опозорился

Пятый президент Украины Петр Порошенко снова оказался в неловкой ситуации. Политик столкнулся со шквалом критики после поздравления Израиля с днем независимости.



Соответствующее сообщение Порошенко разместил на своей странице в "Твиттер". По его словам, между Украиной и Израилем сложились дружественные, наполненные взаимным уважением отношения. Израильтянам он пожелал мира и процветания.



В комментариях к записи украинцы выразили все свои "теплые" чувства к бывшему президенту. "Тебя бы в Израиле быстро посадили, мародер. Кому там нужны твои поздравления", – возмутился пользователь Дима Оболенский.

В свою очередь комментатор с ником Natalia поинтересовалась, от кого Израиль получил независимость. "Надо бы учредить день благодарности Иосифу Сталину за создание государства", – напомнила пользователь о роли "вождя народов" в создании еврейского государства.

Другие напомнили Порошенко об украденных миллиардах и тысячах жертвах в Донбассе за время его президентства. А некоторые высказались лаконичнее. "Какой же ты идиот", – написал пользователь с ником Педро Алкашенко.

Ранее "Дни.ру" писали, что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили озвучил компромат на Петра Порошенко. По его словам, бывший украинский лидер принимал личное участие в контрабанде на границе с Приднестровьем.

Непризнанную республику Саакашвили назвал серой зоной, в которой молдавские и украинские олигархи, включая Порошенко, делают хорошие деньги. Экс-губернатор Одесской области утверждает, что был уволен за то, что хотел покончить с контрабандой.