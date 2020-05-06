Появились сообщения о скорой отставке Зеленского из-за коронавируса

Зеленский устал, и глядя на его поведение, трудно представить, что он сможет работать на президентском посту в таком нервном режиме еще четыре года, отметил эксперт. Голобуцкий считает, что ситуация на Украине будет неумолимо ухудшаться.
"С должности он может уйти в любой момент", – сказал политолог на пресс-конференции в Киеве.
Конца и края карантина из-за коронавируса на Украине не видно. В стране начались митинги с требованием отмены ограничительных мер и возобновления работы бизнеса и предприятий.
Так, в конце апреля у Дома правительства в Киеве собрались несколько сотен предпринимателей. Они потребовали у Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля отменить карантин с 1 мая. По словам протестующих, ограничительные меры из-за коронавируса лишили их работы и средств к существованию.
Зеленский считает, что карантин поможет избежать резкого роста заболевших коронавирусом. В случае отмены ограничительных мер могут погибнуть 120 тысяч украинцев, полагает глава государства.
За последние сутки зафиксировано 487 случаев заражения коронавирусом на Украине. Общее число заболевших в стране превысило 13 тысяч человек. Правительство ввело ограничительные меры до середины мая.
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