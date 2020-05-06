Путин и Лукашенко обсудили кадровые вопросы

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. Политики подняли достаточно обширный спектр актуальных тем.

То, какими темпами распространяется коронавирус в мире, заставляет лидеров практически всех стран принимать жесткие меры. Исключением остается, в частности, Александр Лукашенко.

Поскольку Белоруссия имеет общую границу с Россией и традиционно крайне сильно интегрирована в ее жизнь, подобный подход не может не вызывать опасений у некоторых экспертов. В связи с этим неудивительно, что тема борьбы с коронавирусом была поднята во время телефонных переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры подробно информировали друг друга о мерах, предпринимаемых по борьбе с инфекцией и ее последствиями, говорится в сообщении на официальном сайте президента России.

Кроме того, как сообщила пресс-служба Кремля, во время беседы были затронуты некоторые вопросы взаимодействия двух стран в рамках интеграционных структур. В пресс-службе президента Белоруссии уточнили, что президенты обсудили некоторые отдельные кадровые вопросы по линии Союзного государства.

Также на официальном сайте Александра Лукашенко добавили, что белорусский лидер рассказал Владимиру Путину о подготовке к Параду на 75-летие Победы, а также о ситуации в стране в целом. Президенты России и Белоруссии обсудили весь спектр наиболее актуальных вопросов двусторонних отношений.