Не удержится до конца года: украинцы ищут замену Зеленскому

Украинцы начали подбирать кандидатов на роль следующего президента. Владимир Зеленский не справился с обязанностями и не задержится на посту главы государства, уверен политолог и экономист Олег Соскин.



К концу года Зеленский растеряет оставшийся политический капитал, считает эксперт. По его мнению, уже сейчас нужно собирать советников и консультантов и начинать искать человека, который мог бы возглавить страну.



В эфире ютуб-канала Politeka Соскин рассказал, что его часто спрашивают, кто может стать президентом вместо Зеленского. По признанию эксперта, он готов искать и лично обучать таких людей. "Другого выхода нет", – добавил политолог.

Рейтинг Зеленского в первую годовщину его президентства рухнул ниже 40%, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного группой "Рейтинг". Если бы выборы были в мае, главу государства поддержали бы 39,3% граждан. Годом ранее управлять страной ему доверили более 72% украинцев.

Впрочем, в противостоянии с Петром Порошенко Владимир Зеленский все равно бы одержал уверенную победу, отмечают социологи. За экс-президента проголосовали бы 25% граждан, за нынешнего – 75%.

Рухнувший почти в два раза рейтинг украинского лидера, видимо, не беспокоит. На недавней пресс-конференции он заявил, что за цифрами не гонится и хочет, чтобы рейтинг был справедливым. Кроме того, Зеленский выразил уверенность, что одного президентского срока для исполнения всех планов недостаточно.