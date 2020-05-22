Год во власти: первые итоги президентства Владимира Зеленского

Владимир Зеленский возглавляет украинское государство ровно год. Во время предвыборной кампании громкие обещания от начинающего политика сыпались как из рога изобилия: мир в Донбассе, рост экономики, борьба с коррупцией и многое другое. С какими результатами бывший комик пришел к первой годовщине своего президентства – в материале "Дни.ру".



Война, не мир

За год президентства Владимира Зеленского мир в Донбассе так и не наступил. Москва и Киев смогли договориться об обмене пленными и разведении сил на двух участках фронта в ДНР и ЛНР, но на этом процесс забуксовал.

Более того, к первой годовщине президентства Зеленского снаряды украинской армии вновь стали падать на города Донецкой и Луганской республик. Непризнанным государствам пришлось привести вооруженные силы в полную боевую готовность. Пока наступления долгожданного мира в Донбассе не видно даже на горизонте.

Восточный сосед

Вопреки прогнозам многих экспертов оттепели в отношениях России и Украины при Зеленском не произошло. Все упирается в вопросы Крыма и Донбасса. Киев не хочет отказываться от полуострова и требует от Москвы прекратить поддержку Донецка и Луганска.

За год президентства Зеленский встречался с Путиным только раз. Это произошло на саммите нормандской четверки в Париже в декабре прошлого года. Прорыва не случилось: стороны остались на своих позициях.

Постоянного контакта между двумя лидерами, судя по всему, нет. Согласно официальным данным, последний раз Путин и Зеленский общались в феврале этого года по телефону. Как знать, быть может, президенты поддерживают неформальные контакты, скрытые от любопытных глаз общественности.

Преддефолтная экономика

Достижениями в экономике Владимир Зеленский за год президентства тоже похвастаться не может. Эпидемия коронавируса еще больше осложнила ситуацию. В конце марта президент признался, что пандемия поставила страну на грань дефолта.

Как и во времена Порошенко, для поддержания экономики Зеленский вынужден прибегать к кредитам Международного валютного фонда. Ранее президент заявил, что Киев смог договориться с МВФ об увеличении финансовой помощи с пяти до восьми миллиардов долларов.

Просто так Украине деньги никто не даст. Взамен МВФ требует от Зеленского провести экономические реформы. Одна из них предусматривает создание свободного рынка земли и приватизацию десятков миллионов гектаров украинских черноземов.

Земельный скандал

Несмотря на сопротивление значительной части общества, подконтрольная Зеленскому Верховная рада приняла скандальный закон о приватизации земель. Президент подписал его 28 апреля. Тем самым был отменен мораторий на продажу земли, который действовал 18 лет.

С 1 июля 2021 года и в течение двух лет землю смогут приобретать только граждане Украины. С 2024-го – зарегистрированные в Незалежной юридические лица, но не более десяти тысяч гектаров на одну компанию.

Согласно закону, иностранцы купить украинскую землю не могут. Тем не менее местные фермеры, многие партии и общественные организации опасаются, что плодородные угодья скупит крупный бизнес, а затем передаст их под управление зарубежных компаний.

Кто ж его посадит?!

После ухода с поста президента против Петра Порошенко возбудили минимум 15 уголовных дел. Однако решительных действий против бывшего главы государства Владимир Зеленский не предпринял. Политик ушел в оппозицию и активно критикует новую власть.

Перспективы уголовного преследования экс-президента пока туманны. Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка назвал подозрения в отношении Петра Порошенко "юридическим трешем".

Владимир Зеленский не так категоричен. На пресс-конференции, посвященной году президентства, глава государства заверил, что его предшественника ждет "много разных приговоров". По всей видимости, таким образом Зеленский попросил украинцев подождать еще какое-то время.

"Народный" президент

Во время предвыборной кампании пиарщики Владимира Зеленского старательно создавали ему образ "простого парня". Начинающий политик нещадно критиковал заскорузлых чиновников. Особенно запомнилось избирателям обещание Зеленского ездить на работу на велосипеде. На двухколесном транспорте передвигался его персонаж из сериала "Слуга народа" – президент Василий Голобородько.

Дальше обещаний дело не пошло. Зеленский выиграл выборы, прошла инаугурация, и вскоре новоиспеченный президент публично открестился от своих обязательств. Выбор в пользу автомобиля новоявленный глава государства попытался оправдать тем, что не пользуется специальными мигалками и наравне с другими участниками дорожного движения стоит в пробках.

К первой годовщине президентства Зеленского оказалось, что бывший комик передвигается с внушительным кортежем. Украинский политолог Тарас Березовец насчитал в его сопровождении более 20 автомобилей.

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Об итогах первого года президентства Владимира Зеленского красноречиво говорят цифры: если в мае 2019 года его рейтинг составлял 72%, то теперь, согласно исследованию социологической группы "Рейтинг", украинского лидера готовы поддержать лишь 39,3% граждан.

Впрочем, года слишком мало, чтобы делать окончательные выводы. Да и сам Зеленский признает: возможно, придется избираться на второй срок. Пяти лет для реализации всего задуманного не хватит, уверен украинский лидер.