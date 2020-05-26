В The Washington Post озвучили угрозу Зеленскому

Петр Порошенко уже больше года не является президентом Украины, однако по-прежнему так или иначе вредит следующему главе государства Владимиру Зеленскому. На этот раз он втянул своего преемника в международный скандал.
Чтобы заставить весь мир забыть об опубликованных записях телефонных переговоров тогда еще президента Украины Петра Порошенко и Джо Байдена, Демократическая партия, кажется, решила использовать весь свой арсенал. Одна из статей, при помощи которой было решено это сделать, появилась у The Washington Post.
Авторы материала сходу назвали утечку дезинформацией, которую распространяет Россия. В следующем же предложении они признали, что соответствующий разговор действительно был, однако "в нем нет ничего страшного". И чтобы закрепить успех, американские журналисты решили пригрозить Владимиру Зеленскому.
Авторы колонки в The Washington Post заявили, что если Киев начнет расследование странных и, возможно, коррупционных отношений Петра Порошенко с Джо Байденом, то это поставит под угрозу "долгосрочные отношения между Украиной и США". Проще говоря, Владимиру Зеленскому пообещали серьезные проблемы в том случае, если он попытается отстоять интересы своей страны.
Напомним, бывший народный депутат Украины Андрей Деркач предал огласке запись телефонного разговора Петра Порошенко с Джо Байденом. Из него стало ясно, что тогдашний президент Украины сильно зависим от американского политика и буквально выполняет его инструкции.
При этом в стране вела сомнительную с точки зрения законности деятельность нефтегазовая компания Burisma. В ней работал сын Джо Байдена Хантер. Прокурора, который вел расследование этого дела, отправил в отставку Петр Порошенко.
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