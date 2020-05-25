Мобилизация резервистов: зачем Зеленский отправил войска в Донбасс

Владимир Зеленский на первую годовщину президентства снова отправляет военные резервы в Донбасс, заметил политолог Сергей Кургинян. Эксперт объяснил мотивы украинского лидера.



В середине мая ВСУ активизировали удары по Донецкой и Луганской республикам. Власти непризнанных государств привели армию в повышенную боеготовность.



Передвижение военных резервов к линии соприкосновения говорит о том, что Владимир Зеленский, несмотря на обещания закончить боевые действия, ведет подготовку к новому этапу войны. Об этом Сергей Кургинян заявил в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".

Украинская армия быстрыми темпами готовится к очередному витку боевых действий, констатировал политолог. По его словам, Киев каждый день мобилизует резервистов.

В эскалации напряженности в Донбассе Кургинян обвинил Зеленского, сообщает "Царьград". "Президента мира" из бывшего комика не получилось, уверен эксперт.

Агрессивные намерения в отношении Донецка и Луганска в Киеве не скрывали ни при прошлой власти, ни при нынешней. Многие считают, что вернуть в регион мир Зеленскому мешают националисты. Члены радикальных группировок на линии фронта препятствовали отводу войск осенью прошлого года.

Особую активность проявляет лидер "Национального корпуса" (запрещенная в РФ радикальная организация), бывший депутат Верховной рады Андрей Билецкий. Если украинская армия не может задавить ДНР и ЛНР силой, с народными республиками необходимо покончить путем тотальной блокады, в том числе перекрыв электричество и воду, полагает он.

Лидер "Национального корпуса" хочет уничтожить как можно больше жителей Донбасса, считает журналист Александр Коц. "Просто кандидат на Нобелевскую премию мира", – написал корреспондент в авторской колонке на сайте газеты "Комсомольская правда".