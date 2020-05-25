Мобилизация резервистов: зачем Зеленский отправил войска в Донбасс

В середине мая ВСУ активизировали удары по Донецкой и Луганской республикам. Власти непризнанных государств привели армию в повышенную боеготовность.
Передвижение военных резервов к линии соприкосновения говорит о том, что Владимир Зеленский, несмотря на обещания закончить боевые действия, ведет подготовку к новому этапу войны. Об этом Сергей Кургинян заявил в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
Украинская армия быстрыми темпами готовится к очередному витку боевых действий, констатировал политолог. По его словам, Киев каждый день мобилизует резервистов.
В эскалации напряженности в Донбассе Кургинян обвинил Зеленского, сообщает "Царьград". "Президента мира" из бывшего комика не получилось, уверен эксперт.
Агрессивные намерения в отношении Донецка и Луганска в Киеве не скрывали ни при прошлой власти, ни при нынешней. Многие считают, что вернуть в регион мир Зеленскому мешают националисты. Члены радикальных группировок на линии фронта препятствовали отводу войск осенью прошлого года.
Особую активность проявляет лидер "Национального корпуса" (запрещенная в РФ радикальная организация), бывший депутат Верховной рады Андрей Билецкий. Если украинская армия не может задавить ДНР и ЛНР силой, с народными республиками необходимо покончить путем тотальной блокады, в том числе перекрыв электричество и воду, полагает он.
Лидер "Национального корпуса" хочет уничтожить как можно больше жителей Донбасса, считает журналист Александр Коц. "Просто кандидат на Нобелевскую премию мира", – написал корреспондент в авторской колонке на сайте газеты "Комсомольская правда".
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