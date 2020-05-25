ПНС Ливии в очередной раз пытается обнаружить в стране присутствие ЧВК "Вагнера"

Боевики так называемого Правительства национального согласия на регулярной основе вбрасывают фейки, будто в Ливии находятся иностранцы. Этот раз не стал исключением: по утверждению террористов, Ливию с помощью транспортной авиации массово покидают бойцы ЧВК "Вагнера".



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