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Общество

Российских добровольцев из ЧВК "Вагнера" поддержали силовые Telegram-каналы

Фото: Bilal Tarabey/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Авторы таких популярных Telegram-каналов о войне, как "Владлен Татарский", Astra Militarum, Reverse Side of the Medal, Daily War и другие жестко прокомментировали выпад "диванных аналитиков" против бойцов российских ЧВК.
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Блогеры поддержали мнение российского публициста и писателя Сергея Минаева, в эфире с Тиной Канделаки назвавшего ЧВК "Вагнера" героями нашего времени:

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"Когда в жизнь вернулась настоящая кровь – война на Украине и большая международная политика, появились люди, которые любят свое дело. Это вполне себе герои нашего времени", – приводит слова писателя РИА "Новый день".

Ранее в разговоре со студентами Финансового университета при правительстве РФ он также положительно отзывался о российских добровольцах, будучи под впечатлением от их записей в тематическом сообществе:

"Там рассказывается, как кто-то попал в засаду или видел работу вертолетов. Это суперкруто читать. Не знаю, будут ли такие истории героев востребованы широкому кругу зрителей, но, слава богу, менеджер и хипстер – теперь не герои".

Однако нашлись несогласные с мнением Минаева. В частности, админ Telegram-канала "За Державу обидно…" раскритиковал позицию писателя, проведя аналогию с гастарбайтерами, которых никто почему-то не считает героями за то, что они "отправляются за тысячи километров в незнакомую страну за деньги строить чужие дома".

Впрочем, Telegram – довольно тесное сообщество, поэтому "коллеги" из других каналов тут же указали "диванному аналитику" на его неправоту.

Так, на канале Astra Militarum отметили то, что "вагнеровцы" продолжают традиции русских добровольцев, защищавших интересы нашей страны на протяжении многовековой истории:

"Наши воевали за независимость Греции, входили в состав "тысячи" Гарибальди. Наши воевали добровольцами в Сербии против турок в 1876 году. И это – только самые крупные моменты, а так наши были по всему миру".

ЧВК "Вагнера" поддержали Сирию в борьбе с терроризмом. Фото: instagram.com/soldat.pro

А администратор канала Daily War уличил "диванного критика" в непоследовательности, ведь ранее тот "топил за основателя батальона ДНР "Спарта" Моторолу как за пример порядочного русского человека". Поэтому странно, что для одного и того же человека Арсен Павлов – это герой, а бойцы ЧВК "Вагнера" – нет.

Ополченец ЛНР и админ одноименного канала Владлен Татарский вовсе заявил, что у автора критики в адрес добровольцев, вероятно, одно и то же психическое отклонение, что и у либералов. А в редакции канала Reverse side of the medal подчеркнули, что для "вагнеровцев" на первом месте стоит патриотизм и идеологическая составляющая, и только на втором – деньги.

"Наши поедут в большинстве туда, где совпадают их идеологические устои, а потом уже заплаченная сумма за проделанную работу. Сравнить человека, защищающего национальные интересы ценой своей жизни с гастарбайтером, ну это вообще верх обремененности черепной коробки", – подчеркивается в сообщении.

По данным различных СМИ, участники российской ЧВК "Вагнера" в свое время помогали защищать мирное население Донбасса от карателей ВСУ, а также оказали содействие правительственным войскам Башара Асада в борьбе против террористических группировок в Сирии.

Автор: 14 мая 2020, 20:04

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