Позиции Украины на переговорах в Минске резко ослабли. Запад и миссия ОБСЕ фактически встали на сторону Москвы и смирились с заморозкой конфликта в Донбассе по образцу Приднестровья, заявил Вовк.
По его словам, представители Владимира Зеленского на переговорах в Минске остались одни против Запада и России. США и Европу устраивает статус Донбасса как непризнанного и де-факто независимого региона, полагает бывший сотрудник СБУ.
Вовк считает, что Запад хочет поскорее добиться прекращения огня в регионе и забыть об этой проблеме, передвинув ее решение на неопределенный срок. Такое положение дел в интересах Москвы, считает экс-руководитель Следственного управления СБУ.
Слова Василия Вовк полностью расходятся с видением Владимира Зеленского. Накануне, подводя итоги года президентства, он поставил себе в заслугу "укрепление" позиций Киева на переговорах по Донбассу в Минске.
По всей видимости, в отсутствии реальных достижений украинскому лидеру приходится делать хорошую мину при плохой игре. Конфликт в Донбассе не остановлен, хотя окончание войны было главным обещанием Зеленского избирателям.
По другим направлениям украинскому лидеру тоже похвастаться нечем. Экономика задыхается от коррупции, граждане нищают, а эпидемия коронавируса может привести к дефолту Украины. Это признает и Зеленский, который несколько недель назад опубликовал в одном из влиятельных европейских изданий статью с отчаянной просьбой о финансовой помощи.
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