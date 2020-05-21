На Украине паника: американцы бросили Зеленского наедине с Путиным

Украине больше не стоит надеяться на поддержку США в решении проблемы Донбасса. Президенту Владимиру Зеленскому придется договариваться об окончании войны в регионе с Кремлем. Помогать Незалежной Запад больше не собирается, считает бывший глава Следственного управления СБУ Василий Вовк.



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