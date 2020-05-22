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Политика
Петр Порошенко нарушил карантин ради похудения и отдыха в Испании

Петр Порошенко нарушил карантин ради похудения и отдыха в Испании

Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Зрители нескольких последних роликов, которые бывший президент Украины Петр Порошенко опубликовал на своей странице в "Фейсбук", заметили сильные перемены во внешнем виде политика. Глава партии "Европейская солидарность" сильно похудел, и украинские журналисты рассказали, как у него это получилось.
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Внешний вид Петра Порошенко долгое время был предметом для многочисленных шуток по обе стороны российско-украинской границы. Критики отмечали его вечно мятые костюмы, опухшее лицо и лишний вес.

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Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

Однако в середине мая перед зрителями предстал сильно изменившийся политик. Судя по всему, Петр Порошенко сбросил порядка одного или двух десятков килограммов. Украинские журналисты утверждают, что добиться столь впечатляющих результатов ему удалось благодаря семидневному курсу детоксикации в элитной испанской клинике SHA Wellness Clinic.

Поездке на оздоровительный курорт не смог помешать даже карантин из-за коронавируса. Вылетел Петр Порошенко 8 мая, а вернулся домой в ночь на 15-е.

Клиника находится возле побережья Средиземного моря в 60 километрах от города Аликанте и в 130 километрах от Валенсии. Оздоровительный курорт предлагает клиентам порядка 80 кабинетов с услугами по омоложению, потере лишнего веса, детоксикации.

Для каждого гостя специалисты тщательно подбирают собственную программу. Курс, направленный на похудение, обойдется в 3600 евро без проживания. При этом за обычный двухместный номер придется выложить еще по 400 евро в сутки. Тем, кто привык к более роскошным условиям жизни, отель рад предоставить президентский и королевский сьюты за две и семь с половиной тысяч евро в сутки соответственно.

В клинике Петр Порошенко был со своей женой Мариной. Сопровождающее лицо без программы должно оплачивать пансион (150 евро в день) и консультацию нутрициолога (160 евро).

Автор: 22 мая 2020, 10:23 Источник: Страна.ua • Требует проверки
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