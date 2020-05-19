Обнародовано доказательство государственный измены Порошенко

Парламентарий представил запись переговоров Байдена и Порошенко на суд публики. Их содержание доказывает факт международной коррупции и государственной измены бывшего президента.
На аудиозаписи слышно, как тогдашний вице-президент США предлагает Петру Порошенко взятку в миллиард долларов за то, чтобы тот снял с должности генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал деятельность нефтегазовой компании Burisma. В ее совете директоров одно время работал сын Джо Байдена Хантер.
От Порошенко потребовали снятия Шокина и назначения нового правительства. После этого Байден, согласно предоставленной аудиозаписи, был готов "рассмотреть обязательства" на миллиард долларов.
Дело Burisma в прошлом году стало одним из главных факторов в американо-украинских отношениях. Президент США Дональд Трамп минувшей осенью потребовал от нового лидера Незалежной Владимира Зеленского возобновить расследование о деятельности Burisma и Байдена-младшего.
Таким образом глава Белого дома пытается найти компромат на бывшего вице-президента США, который теперь является его оппонентом на выборах главы государства в ноябре этого года. Трамп считает, что Байден-младший причастен к коррупции на Украине, а высокопоставленный отец прикрывал злоупотребления сына.
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