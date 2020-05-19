Обнародовано доказательство государственный измены Порошенко

Бывший вице-президент США Джо Байден предлагал в марте 2016 года занимавшему тогда пост главы украинского государства Петру Порошенко взятку в миллиард долларов. Компромат на экс-президента Незалежной обнародовал депутат Верховной рады Андрей Деркач.



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