Известный политик назвал роковую ошибку Лукашенко в отношениях с Россией

Россия на протяжении 20 лет снабжала Белоруссию дешевыми нефтью и газом, но республика уклонялась от выполнения политических договоренностей в рамках Союзного государства. Отношения между Москвой и Минском за два десятилетия проанализировал бывший дипломат Валерий Цепкало. Он собрался бросить вызов Александру Лукашенко на грядущих президентских выборах.



Белоруссия должны соблюдать все договоры с Россией, заявил политик на пресс-конференции в Минске, посвященной своему выдвижению. Александр Лукашенко 20 лет игнорировал политические договоренности с Москвой, требуя от нее экономических преференций – дешевой нефти и газа, отметил бывший дипломат.



То, что Россия отказывается поставлять в Белоруссию энергоносители по внутренним ценам, цепкало считает справедливым. Ведь Лукашенко в конце прошлого года не подписал документы об углубленной интеграции с Москвой, напомнил политик.

Чтобы укрепить отношения с восточным соседом, Цепкало предложил позволить российскому бизнесу приватизировать значимые белорусские заводы и предприятия. Это улучшит положение дел в экономике, считает бывший дипломат.

При этом Цепкало раскритиковал идею отказаться от русского языка как второго государственного. Русские и белорусы имеют этнопсихологическое родство, подчеркнул он.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Кроме Александра Лукашенко участвовать в гонке намерены 14 кандидатов. Им нужно пройти сбор подписей, а избирательная кампания начнется за три недели до голосования.

К выборам начала готовиться и белорусская оппозиция. Противники Александра Лукашенко уверены: если он выиграет выборы, то пойдет на все условия Москвы по интеграции.

Есть и другое мнение. Политолог Кость Бондаренко считает, что белорусский лидер после переизбрания на шестой срок будет вести независимую от Москвы политику. Эксперт уверен, что Александр Лукашенко уже получил "благословение" Запада.