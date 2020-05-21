Известный политик назвал роковую ошибку Лукашенко в отношениях с Россией

Белоруссия должны соблюдать все договоры с Россией, заявил политик на пресс-конференции в Минске, посвященной своему выдвижению. Александр Лукашенко 20 лет игнорировал политические договоренности с Москвой, требуя от нее экономических преференций – дешевой нефти и газа, отметил бывший дипломат.
То, что Россия отказывается поставлять в Белоруссию энергоносители по внутренним ценам, цепкало считает справедливым. Ведь Лукашенко в конце прошлого года не подписал документы об углубленной интеграции с Москвой, напомнил политик.
Чтобы укрепить отношения с восточным соседом, Цепкало предложил позволить российскому бизнесу приватизировать значимые белорусские заводы и предприятия. Это улучшит положение дел в экономике, считает бывший дипломат.
При этом Цепкало раскритиковал идею отказаться от русского языка как второго государственного. Русские и белорусы имеют этнопсихологическое родство, подчеркнул он.
Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Кроме Александра Лукашенко участвовать в гонке намерены 14 кандидатов. Им нужно пройти сбор подписей, а избирательная кампания начнется за три недели до голосования.
К выборам начала готовиться и белорусская оппозиция. Противники Александра Лукашенко уверены: если он выиграет выборы, то пойдет на все условия Москвы по интеграции.
Есть и другое мнение. Политолог Кость Бондаренко считает, что белорусский лидер после переизбрания на шестой срок будет вести независимую от Москвы политику. Эксперт уверен, что Александр Лукашенко уже получил "благословение" Запада.
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