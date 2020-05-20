"Чем вы лучше Порошенко?": Зеленский растерялся от неудобного вопроса

Владимир Зеленский занимает должность президента ровно год. За это время многие украинцы успели в нем разочароваться: люди не видят отличий между бывшим комиком и его предшественником Петром Порошенко. Да и сам лидер Незалежной, как оказалось, не способен внятно ответить на вопрос, в чем разница.



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