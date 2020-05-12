"В дурку пора": разбушевавшегося Порошенко быстро поставили на место

Спустя год после сокрушительного поражения на выборах бывший президент Украины Петр Порошенко вновь чувствует себя уверенно. Политик все чаще и жестче критикует нынешние власти. Но поддержки у украинцев выпады экс-президента не находят: у граждан возникают сомнения в психической адекватности политика и его сторонников.



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