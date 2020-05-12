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Политика

"В дурку пора": разбушевавшегося Порошенко быстро поставили на место

Петр Порошенко. Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Спустя год после сокрушительного поражения на выборах бывший президент Украины Петр Порошенко вновь чувствует себя уверенно. Политик все чаще и жестче критикует нынешние власти. Но поддержки у украинцев выпады экс-президента не находят: у граждан возникают сомнения в психической адекватности политика и его сторонников.
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Очередной шквал критики на действующие власти Порошенко обрушил в связи с законопроектом о поддержке врачей. По его словам, несколько дней назад депутаты Верховной рады от его партии "Европейская солидарность" поставили на повестку дня вопрос о тестировании медработников на коронавирус и их страховании.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

Однако законопроект был торпедирован депутатами от пропрезидентской партии "Слуга народа", пожаловался Порошенко своим подписчикам в "Твиттер". Теперь медики получат право на выплаты только в случае инвалидности, добавил экс-президент.

По всей видимости, Порошенко ожидал, что комментаторы его поддержат. Вместо этого пользователи напомнили, что о благополучии врачей за пять лет пребывания на посту политик так и не озаботился. Комментаторы отметили, что тогда зарплаты медиков политика не волновали.

Другие пользователи в выражениях не стеснялись. "Сдохни кровопийца народа Украины", – написал Дмитрий Бельмондо.

Некоторые пользователи пытались встать на защиту пятого президента, но они оказались в меньшинстве. "Вас всех в дурку пора поместить", – обратился к сторонникам Петра Порошенко комментатор Дима Оболенский.

Согласно данным апрельских соцопросов, рейтинг партии бывшего президента "Европейская солидарность" продолжает расти. В феврале за политсилу Петра Порошенко были готовы проголосовать 9,5% украинцев, к маю уровень поддержки вырос до 15%.

Автор: 12 мая 2020, 17:14

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