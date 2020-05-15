Зеленский – последний президент: раскрыто будущее Украины

Владимир Зеленский имеет все шансы стать последним президентом Украины. О ближайшем будущем 40-миллионной страны рассказал киевский политолог и журналист Владимир Скачко.



Итоги первого года президентства Зеленского крайне удручающие. Со своей провальной политикой бывший комик может стать худшим главой государства в истории независимой Украины, считает Скачко.



Впрочем, эксперт не исключил, что Зеленский станет последним президентом страны. Украина, по его мнению, стремительно движется к тому, чтобы через несколько лет ей начали управлять назначенные из-за рубежа администраторы, которые будут выполнять требования иностранных государств.

За последний год Украина вплотную приблизилась к полной утрате независимости, полагает Скачко. Итогом президентства Зеленского может стать превращение некогда суверенного государства в колонию, сказал эксперт в эфире ютуб-канала TopInform.

Рейтинг украинского лидера за год его президентства обрушился почти в два раза. Если весной 2019 года Зеленского поддержали более 70% избирателей, то теперь ему доверяют чуть более 40% граждан.

Многое из того, что обещал бывший комик, осталось невыполненным. А некоторые его инициативы на президентском посту вызвали возмущение большинства украинцев.

Больше всего критики на Зеленского обрушилось в связи с законом о приватизации земли, по которому в частные руки может быть передано более 40 миллионов гектаров плодородных украинских черноземов. Граждане опасаются, что лакомые участки скупят иностранные корпорации и олигархи.

Разочарованы украинцы и ситуацией в Донбассе. За год удалось провести два обмена пленными, дальше этого ситуация не продвинулась. Война продолжается, по-прежнему гибнут мирные люди, а Зеленский выдвигает Москве неприемлемые требования.