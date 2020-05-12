Зеленского признали соучастником страшного преступления

С момента трагедии прошло шесть лет, на Украине поменялась власть, но риторика Владимира Зеленского ничем не отличается от заявлений Петра Порошенко, констатировал экс-парламентарий. По его словам, глава государства не причастен к трагедии в Одессе, но покрывает преступление, а значит, действует как его соучастник.
Олейник раскритиковал обращения Зеленского к правоохранительным органам с просьбой ускорить расследование. Бывший парламентарий считает, что у президента достаточно возможностей повлиять на ситуацию, найти и наказать виновных, но он этого не делает.
Власти Украины во главе с Зеленским готовы затягивать расследование сколько угодно, полагает экс-депутат Верховной рады. При этом виновники преступления давно известны, но Киев не желает с ними связываться из-за возможной негативной реакции Запада, уверен Олейник.
"Нынешняя власть – соучастник государственного переворота и трагедии в Одессе", – цитирует политика ФАН.
Пожар в одесском Доме профсоюзов произошел 2 мая 2014 года. В ходе устроенных националистами беспорядков погибли 48 человек, более 200 пострадали.
Владимир Зеленский находится у власти год, за это время его рейтинг упал почти в два раза. Если весной прошлого года политика поддерживали 72% граждан, то теперь – чуть более 40%. Больше всего главу государства критикуют за неспособность остановить войну в Донбассе и за скандальный закон о приватизации десятков миллионов гектаров украинских черноземов.
Нелестную характеристику президентству Владимира Зеленского дала бывший депутат Верховной рады Елена Бондаренко. При нем Украина лишилась остатков самостоятельности и превратилась в колонию Запада, считает экс-парламентарий.
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