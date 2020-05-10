"Опять нажрался": алкоголик Порошенко опозорился с поздравлением

В воскресенье, 10 мая, Порошенко обратился к украинским женщинам и поздравил их с Днем матери. Даже на сей раз бывший президент не отказал себе в удовольствии кинуть камень в огород Москвы. "Кланяюсь до земли матерям, чьи сыновья и дочери стали на защиту Украины от российской агрессии", – написал политик на своей странице в "Твиттер".
Подписчики аккаунта экс-президента предположили, что Порошенко в очередной раз перебрал с горячительными напитками. "Снова нажрался. Российская агрессия чудится?" – написал пользователь Иван Георгиев.
Некоторые поинтересовались, почему бывший президент до сих пор не сидит за решеткой. Третьи не упустили возможности и поздравили известного своими симпатиями к националистам Порошенко с Днем Победы.
А другие и вовсе не смогли сдержать эмоций. "Какой российской агрессии, скотина? Тебя не мать родила. Ты родился как вирус и микроб", – отреагировал на пост Порошенко пользователь с ником В.Т.М.
Со шквалом критики Порошенко столкнулся и после недавнего поздравления Израиля с Днем независимости. "Тебя бы в Израиле быстро посадили, мародер. Кому там нужны твои поздравления", – возмутился один из комментаторов.
Несмотря на критику, рейтинг Петра Порошенко и его партии "Европейская солидарность" последнее время растет. За политическую силу экс-президента готовы проголосовать 15% украинцев, в феврале таковых было 10%.
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