"Опять нажрался": алкоголик Порошенко опозорился с поздравлением

О неравнодушном отношении Петра Порошенко к горячительным напиткам известно давно. Подшофе пятый президент Незалежной выступал на публике и принимал важные государственные решения. В таком же состоянии бывший глава государства поздравил украинских женщин с Днем матери, полагают подписчики аккаунта политика в одной из соцсетей.



В воскресенье, 10 мая, Порошенко обратился к украинским женщинам и поздравил их с Днем матери. Даже на сей раз бывший президент не отказал себе в удовольствии кинуть камень в огород Москвы. "Кланяюсь до земли матерям, чьи сыновья и дочери стали на защиту Украины от российской агрессии", – написал политик на своей странице в "Твиттер".



Подписчики аккаунта экс-президента предположили, что Порошенко в очередной раз перебрал с горячительными напитками. "Снова нажрался. Российская агрессия чудится?" – написал пользователь Иван Георгиев.

Некоторые поинтересовались, почему бывший президент до сих пор не сидит за решеткой. Третьи не упустили возможности и поздравили известного своими симпатиями к националистам Порошенко с Днем Победы.

А другие и вовсе не смогли сдержать эмоций. "Какой российской агрессии, скотина? Тебя не мать родила. Ты родился как вирус и микроб", – отреагировал на пост Порошенко пользователь с ником В.Т.М.

Со шквалом критики Порошенко столкнулся и после недавнего поздравления Израиля с Днем независимости. "Тебя бы в Израиле быстро посадили, мародер. Кому там нужны твои поздравления", – возмутился один из комментаторов.

Несмотря на критику, рейтинг Петра Порошенко и его партии "Европейская солидарность" последнее время растет. За политическую силу экс-президента готовы проголосовать 15% украинцев, в феврале таковых было 10%.