"Одесса наша": украинцы в ужасе от нового плана Путина

Петр Порошенко покинул президентский пост почти год назад, но риторика его сторонников не изменилась. Они то и дело включают заезженную пластинку о "российской агрессии". На сей раз группа поддержки бывшего главы государства "раскрыла" новый план Кремля против Украины. Дескать, президент России Владимир Путин намерен коварным путем заполучить южную часть страны вместе с Одессой.



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