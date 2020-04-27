"Одесса наша": украинцы в ужасе от нового плана Путина

Эхо провального похода украинских кораблей в Керченский пролив в ноябре 2018 года продолжает отражаться на внутриполитической повестке Незалежной. В скором времени адмиралу Игорю Вороненко может быть предъявлено обвинение в государственной измене за организацию шествия боевых катеров к крымским берегам, сообщил бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.
На своей странице в "Фейсбук" он разметил заявление членов "Морской экспертной платформы Украины". Обвинения против адмирала выдвигают те, кто ставит под сомнение право Украины на использование собственных территориальных вод, говорится в тексте документа.
По мнению "экспертов", дело против Вороненко выгодно Москве, поскольку подрывает позиции Киева в международном арбитраже. Суд над адмиралом, сказано в документе, может деморализовать флот и вооруженные силы Украины, создав благоприятные условия для "агрессии Кремля".
В происходящем Бабин разглядел очередной "план Путина". "Может быть, это сценарий "Одесса наша", и разблокировка Северо-Крымского канала рассматривается в Кремле", – написал чиновник.
Напомним, что в ноябре 2018 года украинские ВМС предприняли неудачную попытку прорыва через Керченский пролив в Азовское море. Российские пограничники задержали два малых артиллерийских катера, буксир и членов их команд. В сентябре 2019 года Москва передала Киеву моряков, а спустя пару месяцев – корабли.
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