Стало известно о главной ошибке России на Украине

Киевский адвокат и политический обозреватель Татьяна Монтян указала на главную, по ее мнению, ошибку России в отношениях с Украиной. Москва не уделяла внимания молодежи Незалежной и не воспитывала из них пророссийскую элиту, пояснила эксперт.



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