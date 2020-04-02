Не против: Лукашенко сделал важное заявление об общей валюте с Россией

Минск не против общей валюты с Москвой, заявил Александр Лукашенко. Но есть одно условие: это не должен быть российский рубль, подчеркнул белорусский лидер.



Лукашенко напомнил о договоре о создании Союзного государства. Ни от одного из пунктов соглашения Белоруссия не отказывается, сказал президент республики в интервью телеканалу "Мир".



Минск не против общего денежного пространства с Москвой, но это должна быть нейтральная валюта, считает Лукашенко. Кроме того, принципиально важно определить, где будет находиться эмиссионный центр, и кто им будет управлять, добавил белорусский лидер.

Вхождение республики в российскую рублевую зону Батька отверг. Он напомнил о ситуации начала 1990-х годов, когда распался СССР, а Белоруссию, по его выражению, "просто выкинули из рублевой зоны".

Сыпать упреками в адрес Москвы Лукашенко продолжает даже на фоне распространения коронавируса в его республике. На утро 2 апреля в стране было зафиксировано 163 случая заражения COVID-19, скончались два человека.

Из-за ухудшения ситуации Минск запросил у Москвы помощь. Чтобы ее выделить, необходимо получить разрешение у российского правительства, отмечает издание "Коммерсант". Кабмин в начале марта принял постановление о запрете на вывоз медицинских изделий из страны.

Александр Лукашенко, видимо, к коронавирусу относится без должной серьезности. Лучшим лекарством от смертельной инфекции он считает спорт, а своих министров призывает к профилактике баней и горячительными напитками.