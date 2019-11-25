Запад попался на наглой лжи о Сирии

Портал WikiLeaks опубликовал письмо одного из сотрудников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), который делится подозрениями о том, что один из сделанных миссией докладов был сфальсифицирован. Речь идет об отчете про химическую атаку в городе Дума неподалеку от столицы Сирии Дамаска.

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