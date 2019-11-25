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Происшествия

Запад попался на наглой лжи о Сирии

Фото: www.globallookpress.com
Портал WikiLeaks опубликовал письмо одного из сотрудников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), который делится подозрениями о том, что один из сделанных миссией докладов был сфальсифицирован. Речь идет об отчете про химическую атаку в городе Дума неподалеку от столицы Сирии Дамаска.
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Ранним утром 14 апреля 2018 года коалиция западных стран во главе с США нанесла массированный ракетный удар по правительственным объектам в Сирии. В качестве повода для агрессии был представлен доклад ОЗХО, в котором говорилось о якобы применении химического оружия против жителей города Дума.

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Уже тогда многие эксперты указывали на сомнительность доказательств и надуманность обвинений. С течением времени аргументов у скептиков становится все больше. В открытом доступе появляются данные, свидетельствующие, что доклад международной организации мог быть попросту фальсифицирован.

В частности, в настоящем заключении экспертов указывалось на наличие веществ, содержащих активный атом хлора, однако указывалось на их крайне небольшую концентрацию. "Подобные химические вещества могут быть, например, основным ингредиентом домашнего отбеливателя", – цитирует сайт ТВ Центр сотрудника ОЗХО. Эксперт подчеркнул, что на основании подобных показателей говорить о хлоре как о химическом оружии "совершенно лицемерно".

Автор опубликованного письма был в составе экспертов, лично выезжавших в Думу. Он указал на целый ряд фальсификаций, которым подверглись выводы специалистов. В частности,  в конечном документе подавалось как установленный факт утверждение, что сирийские летчики сбросили на город контейнеры с химическим агентом. Емкости действительно были обнаружены. Однако узнать, как они попали на место, было невозможно. Более того, эксперты ОЗХО не нашли в них следов отравляющих веществ, что окончательно разваливает официальную версию.

Также в конечном докладе была пропущена часть, в которой эксперты исследуют симптомы у пострадавших и первую помощь, которая была им оказана. Эти данные специалисты изучали по предоставленным "Белыми касками" видео и обнаружили на них огромное число несостыковок.

Автор: 25 ноября 2019, 12:51

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