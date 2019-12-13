Петербургские турагентства начали предлагать поездки в Сирию

Туроператоры Санкт-Петербурга начали предлагать искушенным гражданам отправиться в путешествие по Сирии. В МИД России предупреждают, что в стране сохраняется наивысший уровень террористической угрозы: в последние годы государство охвачено войной, передает "Петербургский дневник".
Тур называется "Легенды Среднего Востока" и рассчитан на восемь-десять человек, однако можно отправиться и в одиночку. В рамках программы туристам проведут экскурсии по достопримечательностям Пальмиры, Алеппо и столицы Сирии – Дамаска. Они предполагают посещение мавзолея Саладдина, древнего замка Крак де Шевалье, турецкого караван-сарая XVI века и ряда других объектов архитектурного и культурно-исторического наследия.
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